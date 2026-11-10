Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da PTT personeline saldırı: Saldırı anı anbean kamerada
Giriş Tarihi: 10.11.2026 11:07

Bursa'da PTT personeline saldırı: Saldırı anı anbean kamerada

Bursa'da resmi evrakının adresine teslim edilmediğini iddia eden bir kişi, muhtarlıkta PTT personeline saldırdı. Görevli memurun darbedildiği anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sona erdi.

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Bursa’da PTT personeline saldırı: Saldırı anı anbean kamerada
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Bursa'da dün saat 14.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Muhtarlığı'nda meydana geldi. Mahallelinin işlemlerini yürüttüğü sırada muhtarlığa gelen kişi, resmi evrakının adresine teslim edilmediğini öne sürerek PTT personeliyle tartışmaya başladı.

KAVGA ANI KAMERAYA YANSIDI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, "Evrakımı neden eve bırakmadınız?" diyerek görevli memura saldırdı. Muhtarlık içinde yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansırken, çevredekilerin araya girmesiyle şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da PTT personeline saldırı: Saldırı anı anbean kamerada
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