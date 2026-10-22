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Giriş Tarihi: 22.10.2026 15:14

Bursa’da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı polis kıskıvrak yakaladı

Bursa’da kendisini avukat olarak tanıtarak hukuki destek vaadiyle vatandaşları dolandırdığı öne sürülen yabancı uyruklu kadın, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Dolandırıcılık suçundan arandığı belirlenen şüphelinin, çok sayıda farklı suçtan da kaydının bulunduğu ve Türkiye’de yasal kalış hakkının olmadığı tespit edildi.

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İHA
Bursa’da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı polis kıskıvrak yakaladı
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Nilüfer ilçesinde yürüttükleri saha araştırmaları sırasında geçmiş tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtarak vatandaşlara hukuki destek sağlama vaadinde bulunan yabancı uyruklu kadını tespit etti. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI BULUNDU

Şüphelinin yapılan sorgulamalarında dolandırıcılık suçundan arandığı belirlendi. Ayrıca iftira, tehdit, hakaret ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu tespit edildi. Şahsın Türkiye'de yasal kalış hakkının da olmadığı ortaya çıktı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancı uyruklu kadının, gerekli adli ve idari işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA
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Bursa’da sahte avukat operasyonu: Vatandaşları dolandırdı polis kıskıvrak yakaladı
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