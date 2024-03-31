Bursa’da seçim tartışması can aldı! Kuzenler arasında kavga çıktı: 1 ölü, 2 yaralı

şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.'nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y'yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."