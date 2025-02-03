Bursa’da silahla dolu araç yakalandı: Yasadışı silah ticaretine büyük darbe

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen büyük bir operasyonla, organize suç örgütlerinin silah temin etme faaliyetlerine darbe vuruldu. Operasyonda, araç içerisinde yapılan aramada, şarjörü takılı vaziyette kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca, 200 tabanca üst kapağı sürgüsü, 164 tabanca gövdesi, 162 tabanca şarjörü, 110 tabanca icra mili ve 115 tabanca icra mili yayı ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, operasyon sırasında yasa dışı silah ticareti yapan kişilere yönelik önemli bir adım attı. Ekipler, operasyon kapsamında ele geçirilen mühimmatın piyasaya sürülmeden önce etkili bir şekilde kontrol altına alındığını ve halkın güvenliği için büyük bir tehdit oluşturabilecek silahların imha edilmek üzere emniyete teslim edildiğini duyurdu.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon sırasında, araç içinde bulunan ve silahlarla bağlantılı olduğu iddia edilen B.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde yakalanan B.G., yasa dışı silah ticareti ve benzeri suçlardan dolayı sorguya alındı.

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan operasyonun ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, organize suç örgütlerinin halkın huzurunu kaçırdığını belirterek, "Halkımızın güvenliği için organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu. Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin bu tür suçlarla mücadelesine hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.