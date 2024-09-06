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Giriş Tarihi: 6.9.2024 15:18

Bursa'da sokak ortasında silahli kavga: Mermiler fotoğrafçı dükkanına isabet etti

Olay Bursa'nın Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde meydana geldi. İki grup arasında çıkan silahlı kavgada kurşunlar fotoğrafçı dükkanına isabet etti.

İHA
Bursa’da sokak ortasında silahli kavga: Mermiler fotoğrafçı dükkanına isabet etti

Olay, gece saat 03.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Ali Galip Yaldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyürken, taraflar birbirlerine silah doğrultarak ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, mermiler bir fotoğrafçı dükkanına isabet etti. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri soruşturma başlattı.Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, tahkikat sürüyor.

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Bursa'da sokak ortasında silahli kavga: Mermiler fotoğrafçı dükkanına isabet etti
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