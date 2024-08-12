Bursa’da su kavgası: Baba öldü, oğulları yaralı!

Kanlı olay, dün saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta yaşandı. Su tesisatçılığı yapan inşaat firması çalışanları ile oto yıkama işletmesinde çalışanlar arasında ortak su kullanımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşürken, su tesisatı işi yapan baba Fesih Bakırhan ve oğulları Murat Bakırhan (32), Abdullah Bakırhan (27) ve Cüneyt Bakırhan (30) ile oto yıkamacıda çalışan Serhat O. ve Samet O. yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.