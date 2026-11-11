Bursa’da taksici dehşeti! Önce öldüresiye darp etti ardından bacağından bıçakladı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. isimli alkollü şahıs ile taksici O.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, araçtan inip K.K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı.