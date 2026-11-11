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Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:29 Son Güncelleme: 11.11.2026 12:03

Bursa’da taksici dehşeti! Önce öldüresiye darp etti ardından bacağından bıçakladı: O anlar kameraya böyle yansıdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen olay dehşete düşürdü. Alkollü olduğu öğrenilen bir kişi ile taksici arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Taksicinin karşısındaki şahsı tekme ve tokatlarla darbettiği ve bacağından bıçaklandığı anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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Bursa’da taksici dehşeti! Önce öldüresiye darp etti ardından bacağından bıçakladı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
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Olay, Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. isimli alkollü şahıs ile taksici O.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksici, araçtan inip K.K.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı.

DARP ANLARI KAMERAYA BÖYLE YANSIDI

Aldığı darbelerle yere düşmek üzere olan şahıs, yanındaki bıçakla taksiciyi bacağından bıçakladı. O anlar kameraya yansırken, yaralılar çevredekilerin araya girmesiyle ayrıldı.

Bursa'da alkollü şahıs ile taksici birbirine girdi! Tekme tokat kavga kamerada | Video

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çarşı Polis Merkezi Amirliğince müdahale edilen olayda 2 şahıs da gözaltına alındı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #OSMANGAZİ

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Bursa’da taksici dehşeti! Önce öldüresiye darp etti ardından bacağından bıçakladı: O anlar kameraya böyle yansıdı!
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