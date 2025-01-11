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Giriş Tarihi: 11.1.2025 03:22

Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun

Bursa'da gece saatlerinde silahla tekel bayiye giren 2 şüpheli içki, karton sigara ve kasada bulunan bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor

İHA
Bursa’da tekel bayisinde silahlı soygun

Olay, 00.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Koza Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayide meydana geldi.

İddiaya göre, tekel bayiye giren 2 şüpheli kasada bulunan çalışan Ali Hakan H.'yi tehdit ederek kasada bulunan 15 bin lira nakit parayı, raflarda bulunan içki ve karton sigaraları çalarak kayıplara karıştı.

Çalışanın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Bursa'da tekel bayisinde silahlı soygun
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