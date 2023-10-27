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Giriş Tarihi: 28.10.2023

Bursa’da ulaşım yeni köprülerle nefes alıyor

Bursa’da ulaşım yeni köprülerle nefes alıyor
Bursa'da ulaşımı sorun olmaktan çıkarmak amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarını kesintisiz sürdüren Büyükşehir Belediyesi, köprü ve kavşak çalışmalarını sürdürüyor. Kent merkezindeki ulaşım yatırımlarında özellikle Acemler bölgesine odaklanan Büyükşehir Belediyesi, bağlantı kollarındaki şerit genişletmesi, Hayran Cadde ile Oulu Cadde'nin tüp geçitle bağlanması ve Mudanya Kavşağı'na yapılan ilave kollarla trafik yükününün azaltılması çalışmalarının yapıldığı Acemler'e yeni bir köprü daha kazandırdı. Yakın Doğu Çevre Yolu'nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü geçtiğimiz günlerde hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, böylelikle Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü ile Acemler yönünden gelen araçların Yakın Doğu Çevre Yoluna girmeden Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne bağlanmasına imkan sağladı. Ulaşım yatırımlarını ara vermeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu sefer de Hürriyet ve Soğukkuyu'ya dönmek isteyenlerin Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden 'U' dönüşü yapmalarına imkân sağlayacak olan köprüyü trafiğe açtı. İHA

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Bursa’da ulaşım yeni köprülerle nefes alıyor
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