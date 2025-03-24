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Giriş Tarihi: 24.3.2025 22:32 Son Güncelleme: 24.3.2025 22:43

Karbonmonoksitten zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti

Bursa'da görev yapan 24 yaşındaki uzman onbaşı Melih Bayraktutar, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Karbonmonoksitten zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti

Mustafakemalpaşa ilçesi kırsal Devecikonak Jandarma Karakol Komutanlığı'nda görevli Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24), kısal Yoncaağaç Mahallesi'nde yalnız yaşadığı kiralık evinde, dün gece lodos nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksitin kurbanı oldu.

Sabah mesaiye gelmeyen Bayraktutar'ın cansız bedeni, meslektaşları tarafından bulundu. Genç askerin evine giden mesai arkadaşları, seslenmelerine rağmen yanıt alamayınca kapıyı kırarak içeri girdi. Duman kaplı iki katlı evde acı sonla karşılaşan askeri personel, Tokatlı Uzman Onbaşı'nın cansız bedeni ile karşılaştı.

Olay yerindeki çalışmaların ardından bir yıllık personel, Uzman Onbaşı Melih Bayraktar'ın cenazesinin, yarın (25 Mart Salı) ikindi namazının ardından memleketi Tokat'ın Turhal ilçesi Kesikbaş Cami'nde düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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Karbonmonoksitten zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti
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