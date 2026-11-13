Bursa’da yangın paniği: Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu!

Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden daire sakinleri alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.