Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da yangın paniği: Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:01

Bursa’da yangın paniği: Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu!

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

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Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katındaki dairede saat 05.30 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden daire sakinleri alevlere müdahale etmeye çalıştı. Yangının kısa sürede büyümesi üzerine itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, dairede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bursa'da 7 katlı binanın çatı katı alev alev yandı! | Video

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA

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Bursa’da yangın paniği: Apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu!
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