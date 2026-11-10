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Giriş Tarihi: 10.11.2026 16:47 Son Güncelleme: 10.11.2026 16:50

Bursa’da yangın paniği! İki katlı ahşap binayı alevler sardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. İki katlı ahşap binayı alevler sardı. Mahallelinin paniğe kapıldığı olayda ekipler peş peşe gelirken bina kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar…

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Bursa’da yangın paniği! İki katlı ahşap binayı alevler sardı
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Yangın, saat 15.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Çıkmazı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

AHŞAP BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da iki katlı ahşap binada yangın! Müdahale anları kamerada

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da yangın paniği! İki katlı ahşap binayı alevler sardı
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