Bursa’da yangın paniği! İki katlı ahşap binayı alevler sardı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Sinanbey Çıkmazı Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
AHŞAP BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, ahşap bina tamamen kullanılamaz hale geldi.
Bursa'da iki katlı ahşap binada yangın! Müdahale anları kamerada