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Giriş Tarihi: 15.10.2026 14:05

Bursa'da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Bursa eğitim durumu için Valilik açıklaması bekleniyor!

Bursa’da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların açık olup olmayacağı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Eğitim faaliyetlerinde tatil kararı alınıp alınmadığına ilişkin gelişmeler yakından izlenirken, gözler Bursa Valiliği tarafından yapılacak olası duyurulara çevrildi. Peki, Bursa’da yarın okullar tatil mi?

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Bursa’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Bursa eğitim durumu için Valilik açıklaması bekleniyor!
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Bursa'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemdeki yerini koruyor. Öğrenciler ve veliler, eğitim öğretime ara verilmesine ilişkin kararları öğrenmek için resmî duyuruları takip ediyor. Bursa Valiliği'nin açıklamaları beklenirken kentteki okulların yarın açık olup olmayacağı merak ediliyor.

BURSA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine yönelik henüz resmî bir karar açıklanmadı. Bursa Valiliği tarafından derslere ara verildiğine ilişkin bir duyuru yapılmadığından, eğitim öğretimin durdurulduğuna dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Öğrenciler ve veliler, yarın okulların açık olup olmayacağına ilişkin olası gelişmeleri Bursa Valiliği'nin resmî kanalları üzerinden takip ediyor.

BURSA HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre Bursa'da perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının perşembe günü 14-17, cuma günü ise 11-18 derece aralığında seyredeceği öngörülüyor. Yağışlı havanın hafta sonu boyunca devam etmesi, pazartesi günü ise yağışın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Bursa Valiliği, kent genelinde kuvvetli ve bazı bölgelerde çok kuvvetli olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım ve heyelan tehlikesine dikkat çekilirken Mudanya, Karacabey ve Mustafakemalpaşa çevresinde rüzgâr hızının zaman zaman saatte 80 kilometreye çıkabileceği bildirildi.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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