Bursa’da yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma Bursa eğitim durumu için Valilik açıklaması bekleniyor!

BURSA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa'da 16 Ekim 2026 Cuma günü okulların tatil edilmesine yönelik henüz resmî bir karar açıklanmadı. Bursa Valiliği tarafından derslere ara verildiğine ilişkin bir duyuru yapılmadığından, eğitim öğretimin durdurulduğuna dair kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Öğrenciler ve veliler, yarın okulların açık olup olmayacağına ilişkin olası gelişmeleri Bursa Valiliği'nin resmî kanalları üzerinden takip ediyor.