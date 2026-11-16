Bursa’da yaya geçidinde 5 kişiye çarptı: Motosiklet sürücüsü alkollü çıktı

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAYALAR YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin yaptığı kontrolde Y.K.'nin ehliyetsiz ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Motosikletin üzerinde bulunan plakanın ise başka bir araca ait olduğu ve kopyalanarak kullanıldığı tespit edildi.