Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarptı: Motosiklet sürücüsü alkollü çıktı
Giriş Tarihi: 16.11.2026 08:59

Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarptı: Motosiklet sürücüsü alkollü çıktı

Bursa'da ehliyetsiz ve alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan kalabalığın arasına daldı. Kazada 5 kişi yaralanırken, motosiklet sürücüsüne 300 bin lira cezai işlem uygulandı.

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Bursa’da yaya geçidinde 5 kişiye çarptı: Motosiklet sürücüsü alkollü çıktı
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Bursa'da saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Doğanbey Mahallesi'nde olay meydana geldi. Y.K. (21) yönetimindeki motosiklet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 5 kişiye çarptı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE YAYALAR YOLA SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralandı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Polisin yaptığı kontrolde Y.K.'nin ehliyetsiz ve 1 promilin üzerinde alkollü olduğu belirlendi. Motosikletin üzerinde bulunan plakanın ise başka bir araca ait olduğu ve kopyalanarak kullanıldığı tespit edildi.

SÜRÜCÜYE 300 BİN LİRA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Gözaltına alınan ve ifadesinde korktuğu için kaçmaya çalıştığını söylediği öğrenilen Y.K.'ye yaklaşık 300 bin lira cezai işlem uygulandı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA

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Bursa'da yaya geçidinde 5 kişiye çarptı: Motosiklet sürücüsü alkollü çıktı
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