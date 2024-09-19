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Giriş Tarihi: 19.9.2024 01:22

Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Bursa'nın İznik ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı. Kazada yaya ve motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

DHA
Bursa’da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı

Bursa'daki kaza, saat 19.00 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Mehmet Aydın (24) yönetimindeki 16 BFR 895 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Ekrem Başbay'a (60) çarptı. Kazanın şiddetiyle yola savrulan motosikletli Mehmet Aydın ile Ekrem Başbay ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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Bursa'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya motosiklet çarptı
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