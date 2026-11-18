Görüntülerde trapez sacları kaldıran işçilerin zaman zaman şiddetini artıran lodos nedeniyle zor anlar yaşadığı, işçilerden birinin rüzgarın şiddetlendiği anda çatının üstüne oturup beklediği görüldü. Meteorolojiden alınan bilgiye göre kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos 20 Kasım akşam saatlerine kadar devam edecek. Kentte aralıklarla yağmur geçişlerinin de olması beklenirken, lodosun hızı ise zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaşacak.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör