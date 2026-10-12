Bursa’da feci zincirleme kaza: 1’i bebek 10 yaralı

1'İ BEBEK 10 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AGH 182 plakalı otomobil de önünde giden Ümit D. (33) yönetimindeki 16 BVS 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 aracın sürücüsü ile otomobillerdeki yolcular Pervin O. (51), Betül O. (24), Ebru O. (6), Yusuf D. (16), Öznur İ. (24), Samire E. (21) ve 9 aylık Umay E. yaralandı.