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Giriş Tarihi: 12.10.2026 09:13 Son Güncelleme: 12.10.2026 09:14

Bursa’da feci zincirleme kaza: 1’i bebek 10 yaralı

Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada adeta can pazarı yaşandı. Trafik yoğunluğunda meydana gelen çarpışmada 1'i bebek olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

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DHA Yaşam
Bursa’da feci zincirleme kaza: 1’i bebek 10 yaralı
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Bursa'da saat 20.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde feci kaza meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine seyir halinde olan Senai E. (22) yönetimindeki 16 CBV 580 plakalı otomobil, trafik yoğunluğu nedeniyle yavaşlayan Berkan O. (21) yönetimindeki 26 AGH 182 plakalı otomobile arkadan çarptı.

1'İ BEBEK 10 KİŞİ YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan 26 AGH 182 plakalı otomobil de önünde giden Ümit D. (33) yönetimindeki 16 BVS 877 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu 3 aracın sürücüsü ile otomobillerdeki yolcular Pervin O. (51), Betül O. (24), Ebru O. (6), Yusuf D. (16), Öznur İ. (24), Samire E. (21) ve 9 aylık Umay E. yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BURSA #İNEGÖL

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Bursa’da feci zincirleme kaza: 1’i bebek 10 yaralı
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