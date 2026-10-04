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Giriş Tarihi: 4.10.2026 13:19 Son Güncelleme: 4.10.2026 13:20

Bursa'daki ormanda dehşet: Cani sevgili 18 yaşındaki Gökçe'yi katletti!

Bursa’da ormanda yaşanan korkunç olayda 18 yaşındaki Gökçe Alkan hayatını kaybetti. Sevgilisi olduğu öne sürülen 24 yaşındaki Mustafa B.’nin genç kızın boğazını bıçakla kestiği iddia edilirken, şüphelinin ardından mahalleye gelip “Öldürdüm” diyerek yardım istediği ortaya çıktı. Korkunç olayın perde arkasındaki detaylar ise soruşturmayla netleşecek.

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DHA Yaşam
Bursa’daki ormanda dehşet: Cani sevgili 18 yaşındaki Gökçe’yi katletti!
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Güngörmez Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. İddiaya göre; ormana otomobille gelen ve sevgili olduğu öne sürülen Gökçe Alkan ile Mustafa B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Mustafa B., yanındaki bıçakla Gökçe Alkan'ın boğazını kesti. Olayın ardından yaya olarak mahalleye gelen şüphelinin, vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söylediği ve ilçe merkezine gitmek için yardım istediği belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bıçakla kendine de zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahallelinin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Gökçe Alkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Alkan'ın cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı Mustafa B.'nin kaldırıldığı hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BURSA #KARACABEY

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Bursa'daki ormanda dehşet: Cani sevgili 18 yaşındaki Gökçe'yi katletti!
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