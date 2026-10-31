Bursa’daki sır olayda ekipler seferber oldu: Emrah Gedik’ten 6 gündür iz yok!

Mahmudiye Mahallesi'ndeki evinden 25 Ekim'de saat 20.00 sıralarında çıkan Emrah Gedik'ten ailesi bir daha haber alamadı. Ailenin talebi üzerine 15 kişilik İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği ekibi, çevre yolundaki dere boyunca Ankara yoluna kadar arama yaptı. Dere yatağının içi ve çevresini titizlikle tarayan ekipler, çalışmalarda Gedik'e ait herhangi bir ize rastlamadı. Kaybolduğu gün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'nde iki ayrı iş yerinin güvenlik kamerasına görüntüleri yansıyan Emrah Gedik'i arama çalışmaları, Şipali Mahallesi'ndeki dere çevresinde yoğunlaştı. AFAD koordinasyonunda, jandarma, emniyet, İNDAK ve İHH ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda dron ve özel eğitimli köpekler de kullanılıyor. 550 güvenlik kamerasından görüntü incelenirken, şu ana kadar Gedik'in izine rastlanmadı.