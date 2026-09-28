Bursaspor Başkanı’ndan Bilal Erdoğan’a özel forma

Bilal Erdoğan ile birlikte fotoğraf çekilen Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Bilal Erdoğan'ı ziyaret ettim. Her zaman bir ağabey gibi olan kıymetli Başkanımıza, Bursa'mızın fethinin 700. yılına özel hazırladığımız formamızı takdim ettim. Nazik kabulleri ve samimi sohbetleri için kendilerine şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

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