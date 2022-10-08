Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? MEB ile burs ödeme tarihi!

BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?

Burslar, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre, burs kazanıp okul kaydının yapıldığı tarihi takip eden Ekim ayının başında ödenmeye başlanıyor.

Söz konusu burs ödemelerinin tarihi illere göre değişmektedir. Bundan dolayı ayın sonuna kadar bütün iller için ödemelerin yapılması bekleniyor.