Bursluluk parası yattı mı, ne zaman yatacak? 2022 İOKBS bursu ne kadar, kaç TL? MEB ile burs ödeme tarihi!

Bursluluk parası ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz aylarda açıklanan sınav sonuçları sonrası belirlenen öğrenciler bursun yatacağı tarih konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Veliler ve öğrenciler İOKBS bursu ne kadar, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı burs ödeme takvimi ile süreç belirleniyor. Peki, 2022 İOKBS bursluluk ödemeleri ne zaman? İşte, yanıtlar…
BURSLULUK PARASI NE ZAMAN YATACAK?
Burslar, Milli Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği'ne göre, burs kazanıp okul kaydının yapıldığı tarihi takip eden Ekim ayının başında ödenmeye başlanıyor.
Söz konusu burs ödemelerinin tarihi illere göre değişmektedir. Bundan dolayı ayın sonuna kadar bütün iller için ödemelerin yapılması bekleniyor.
İOKBS BURSLARI NEREDEN ALINIYOR?
İOKBS bursunu kazanan öğrencilerin okullarının müdürlüğüne başvuru yapması gerekiyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuzda, , "Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.'' ifadesi yer alıyor. Öğrenciler ödemelerini Vakıfbank ile PTT üzerinden alacaklar.