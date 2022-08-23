Bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında? İOKBS Bursluluk sınavı giriş belgesi 2022 sorgulama

Bursluluk sınavı tarihi Milli Eğitim Bakanlığı MEB takvimi ile duyuruldu. 2022 sınav uygulama takvimi ile İOKBS sınavı için geri sayım başladı. Bursluluk başvurularını gerçekleştiren adaylar bursluluk sınavı ne zaman, hangi gün, ayın kaçında yapılacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, bursluluk sınavı giriş belgesi yayımlandı mı, nasıl alınır? İşte detaylar…