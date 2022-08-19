Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS Bursluluk sınav tarihi takvimi 2022

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; bursluluk sınavı tarihi açıklandı. 2022 yılı sınav uygulama takvimi doğrultusunda bursluluk sınavı tarihi açıklandı ve Eylül ayı işaret edildi. Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ile MEB'in resmi sitesi üzerinden alınabilecek. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte İOKBS Bursluluk sınav tarihi MEB takvimi 2022.