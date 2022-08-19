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Giriş Tarihi: 19.8.2022 15:17

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS Bursluluk sınav tarihi takvimi 2022

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı İOKBS 2022 tarihi Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile belli oldu. Bilindiği üzere; başvuru işlemleri geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı. Ortaokulların 5, 6, 7, 8’inci, liselerin hazırlık sınıfı ile 9, 10 ve 11’inci sınıflarına yönelik olarak düzenlenen Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB İOKBS Bursluluk sınav tarihi takvimi 2022.

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS Bursluluk sınav tarihi takvimi 2022

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre; bursluluk sınavı tarihi açıklandı. 2022 yılı sınav uygulama takvimi doğrultusunda bursluluk sınavı tarihi açıklandı ve Eylül ayı işaret edildi. Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ile MEB'in resmi sitesi üzerinden alınabilecek. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte İOKBS Bursluluk sınav tarihi MEB takvimi 2022.

2022 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 04 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar da 23 Eylül 2022 tarihinde ilan edilecek.

Sınav için fotoğraflı giriş belgesi ise sınav tarihinden en az 7 gün önce, "www.Meb.gov.tr" üzerinden alınabilinecek. Sınav ise 4 Eylül 2022 Pazar günü saat 10.00'da başlayacak.

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Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB İOKBS Bursluluk sınav tarihi takvimi 2022
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