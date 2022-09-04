Bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı, ortaöğretim ve lise öğrencilerine (5, 6, 7, 8, lise hazırlık, 9, 10 ve 11. Sınıf) uygulanmakta olup sınav sonuçlarına göre başarılı olan öğrencilere maddi destek sağlanan bir sınavdır. MEB tarafından düzenlenen sınava dair İOKBS bursluluk sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek gibi sorular yanıt buldu. Peki, MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenlerin yanıtı!
BURSLULUK SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 4 Eylül 2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da düzenlenecek. Sınavda dörder seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacaktır.
Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için öğrenciler saat 09.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacaktır. Öğrenciler sınava gelirken yanlarında geçerli kimlik belgesi (T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport, pasaportları olmayan KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC kimlik kartı) ile koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulunduracaktır.
BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!
2022 - İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sınav Giriş Bilgisi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklama ile erişime açıldı. Adaylar http://www.meb.gov.tr/ internet adresinden T.C kimlik numaraları ile sınav yerlerini öğrenebilecekler.
İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce http://www.Meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.
Mücbir sebepten (nakil, zorunlu ikamet değişikliği, mevsimlik işçi, yurt dışından gelmiş olanlar, tayin nedeniyle yer değişikliği gibi) başka illerde bulunan öğrencilerin velileri öğrencinin durumunu anlatan dilekçe ve belgeler ile sınava girmek istedikleri il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine sınav tarihinden en az 10 gün önce başvuru yapacaklardır. Dilekçeler, Bölge Sınav Yürütme Komisyonları tarafından değerlendirilerek başvurusu uygun görülen öğrencilerin sınava katılmaları sağlanacaktır.
Doğal afet, yangın, karantina ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM'nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İOKBS bursluluk sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.