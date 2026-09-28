Büşra bebekten 17 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor

Sivas
'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Diyarbakır'dan mevsimlik hayvancılık yapmak üzere bölgeye gelen ailenin kaldığı çadırda kaybolduğu bildirilen Büşra için ekipler yayla ve çevresindeki arazide geniş çaplı arama gerçekleştiriyor. Arama çalışmalarında AFAD
, jandarma ve komando ekipleri görev alırken, iz takip ve kadavra köpeklerinden de yararlanılıyor. Yapay zeka destekli insansız hava araçları ve dronlarla da bölge havadan taranıyor. İncedere Yaylası'ndaki çalışmalarda 53 personel ve 8 araç görev yapıyor. Ekipler, Büşra'nın kaybolduğu belirtilen çadırdan başlayarak geniş bir alanda arama yapıyor. Aramaların ilk günlerinde çadırdan yaklaşık 2-3 kilometre uzaklıkta Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Eşyalar incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bölgedeki aramalarda şu ana kadar Büşra bebeğin nerede olduğuna ilişkin kesin bir bulguya ulaşılamadı. Büşra'nın annesi Elif Balıkçı'nın farklı aşamalarda farklı ifadeler vermesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Anne, savcılıkta verdiği ifadede eşi Yusuf Balıkçı'nın kızını öldürerek araziye bıraktığını öne sürdü. Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetti. Soruşturma kapsamında anne, baba ve halanın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı.
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Mete Efendioğlu - Editör