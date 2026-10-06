Haberler Yaşam Haberleri Büşra bebekten 27 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor
Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:48

Büşra bebekten 27 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor

Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'de kaybolan 11 aylık Büşra bebek için yürütülen arama çalışmaları, yapay zeka destekli İHA'lar ve uzman ekiplerle sürüyor. Anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada anne, bebeği babasının öldürdüğünü iddia etmişti. Peki Büşra bebek bulundu mu? İşte detaylar...

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AA Yaşam
Büşra bebekten 27 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor
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AFAD, komando ve jandarma ekipleri, yapay zeka destekli insansız hava aracı ile arama çalışmalarını sürdürüyor. Göndüren köyü İncedere Yaylası bölgesindeki aramalarda 47 personel ve 5 araç görev alıyor. Öte yandan, bölgeye giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılıyor.

Olay

Göndüren köyü İncedere Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan 5 çocuk annesi Elif Balıkçı (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra Balıkçı'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

ANNE VE BABA TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında bebeğin babası Yusuf Balıkçı (41) ve annesi Elif Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmış, zanlılardan 1 veteriner hekim ile A.Ç. jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bebeğin annesi Elif Balıkçı, babası Yusuf Balıkçı, amcası M.R.B, halası R.B. ile akrabaları Ö.B. ve M.B. tutuklanmış, K.D, M.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Olayla ilgili Diyarbakır'da gözaltına alınarak Divriği ilçesine getirilen M.K. de cumhuriyet savcılığındaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

Anne Elif Balıkçı, savcılıktaki ifadesinde, kızını, babasının öldürüp araziye bıraktığını iddia etmiş, baba ise suçlamaları kabul etmemişti. Yer gösterme işlemi için jandarma ekiplerince İncedere Yaylası'na götürülen annenin, bebeğin öldürülerek bırakıldığını öne sürdüğü bölgede yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmamıştı. Bebeğin kaybolmasıyla ilgili Divriği Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı kararı alınmıştı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#DİYARBAKIR

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Büşra bebekten 27 gündür haber yok! Arama çalışmaları sürüyor
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