Büşra’yı öldüren çeteler ‘Kafes’te

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinesinde İstanbul merkezli 7 ilde çok sayıda adrese eşzamanlı düzenlenen 'Kafes-29' Operasyonu'nda çok sayıda suça karışan iki çete çökertildi. Operasyonda, elebaşıları Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Volkan Reçber ile tutuklu 'Arap Emrah' lakaplı Emrah Sever olan iki suç örgütüne üye 61 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 28 ruhsatsız tabanca, 6 Kalaşnikof silah ve bir çelik yelek ele geçirildi."Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" suçundan gözaltına alınan çete üyelerinin birbirleriyle sık sık silahlı çatışmaya girdiği öğrenildi. İki çete son olarak Sultangazi'de 30 Aralık'ta girdikleri çatışmada, ailesiyle birlikte araçla seyir halinde olan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne yol açmıştı. Uzun namlulu silahlarla çatışan çetelerin silahından çıkan kurşun başına isabet eden Polat yaşamını yitirmişti.Gözaltına alınan çete üyeleri sorgulanmak üzere İstanbul Emniyeti'ne götürülürken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon yapılan suç örgütlerinin İstanbul'da 4 ayrı cinayete karıştıklarını açıkladı. Eyüp Sultan'da polis memurlarıyla çatışmaya giren çetelerin, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, anlaşmazlık yaşadıkları kişilere yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amacıyla çok sayıda işyerinin ve ikametin kurşunlanması olaylarına karıştıkları da belirtildi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çetelere yönelik operasyonu, "Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle... Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" notuyla duyurdu.