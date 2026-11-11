Haberler Yaşam Haberleri Büyükçekmece açıklarında panik: Kuru yük gemisi arıza yaptı!
Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:53

Büyükçekmece açıklarında panik: Kuru yük gemisi arıza yaptı!

Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen Kıyı Emniyeti gemiyi kurtardı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA İHA
Büyükçekmece açıklarında panik: Kuru yük gemisi arıza yaptı!
  • ABONE OL

Büyükçekmece açıklarında PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleri gemiyi kurtararak Ambarlı Demir Sahası'na çekti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE #KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Büyükçekmece açıklarında panik: Kuru yük gemisi arıza yaptı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA