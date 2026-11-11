Büyükçekmece açıklarında panik: Kuru yük gemisi arıza yaptı!

Büyükçekmece açıklarında PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, makine arızası yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörleri gemiyi kurtararak Ambarlı Demir Sahası'na çekti.

AÇIKLAMA YAPILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında makine arızası yaşayan PERFECT isimli 118 metre boyundaki kuru yük gemisi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda, KURTARMA-6 ve KURTARMA-11 römorkörlerimizce yedeklenip çekilerek Ambarlı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör