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Giriş Tarihi: 3.1.2025 18:49

Büyükçekmece’de esrarengiz koku tedirgin etti: 2 okul boşaltıldı!

Büyükçekmece'de bulunan kaynağı belirsiz koku birkaç mahalleyi etkisi altına aldı. Doğal gaz kokusuna benzeyen koku nedeniyle önlem amaçlı iki okul boşaltıldı. Meydana gelen kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı tespit edilirken kokunun kaynağı için çalışmalar sürüyor.

DHA
Büyükçekmece’de esrarengiz koku tedirgin etti: 2 okul boşaltıldı!

Büyükçekmece'nin birkaç mahallesinde bugün saat 14.30 sıralarında yayılan bir koku çevre sakinlerini tedirgin etti. Doğal gaz kokusuna benzeyen koku nedeniyle Emlak Konut Anadolu Lisesi ve Mimar Sinan Ortaokulu ders saatinin bitmesine az bir zaman kala tedbir amaçlı boşaltıldı.

İhbar üzerine gelen İGDAŞ ekipleri Mimar Sinan Devlet Hastanesi ve iki okulda inceleme yaptı. Ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından kokunun doğal gaz kaynaklı olmadığı öğrenildi. Kokunun neden kaynaklandığı ise hala araştırılıyor.

"BURUNDA BİRAZ YANMA HİSSİYATI VAR"

Hastaneye dedesini ziyarete gelen Bedirhan Söylemez, "Sokaklarda biraz koku var. Çok rahatsız oluyoruz. Yanık tarzı doğal gaz kokusu. 14.30'la 15.00 arası kokuyu aldım.

Benim bildiğim daha erken saatlerde vardı ama hala devam ediyor koku. Rahatsız ediyor koku, burunda biraz yanma hissiyatı var" dedi.

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Büyükçekmece’de esrarengiz koku tedirgin etti: 2 okul boşaltıldı!
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