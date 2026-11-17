'SÜREKLİ SESLER GELİYOR KORKARAK YATIYORUM'

Olay anını anlatan Fatma Yener, "Balkondaydım. Oradan aşağı indim, buraya geldim saniyelerle arkamdan düştü. 2 saniye daha orada dursam üstüme düşecekti. Üst kat komşumun balkonu düştü. Binanın her yeri çatlak, biz oturuyoruz diye tadilat yaptık depremde hasar aldı. Kolonlarda hiç demir yok. İçerisi düzgün görünüyor ama tadilattan dolayı öyle. 38-40 yıllık bir bina. Sürekli sesler geliyor korkarak yatıyorum. Mecbur oturuyoruz. Kentsel dönüşüme girsin istiyoruz. 2 komşumuz istemiyor" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör