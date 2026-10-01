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Giriş Tarihi: 1.10.2026 09:59

Büyükçekmece’de korku dolu anlar! Küfür edince tekmeler yumruklar havada uçuştu

Büyükçekmece’de otomobiliyle motosikleti sıkıştırdığı iddia edilen kadın sürücüyle motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma büyüyerek yumruklu tekmeli kavgaya dönüştü. Motosiklet sürücüsünün kadına küfür etmesi üzerine araçtan inen kadının eşi ile motosiklet sürücüsü arasında yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Büyükçekmece’de korku dolu anlar! Küfür edince tekmeler yumruklar havada uçuştu
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Olay, 30 Ağustos Pazar günü saat 21.30 sıralarında Kamiloba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü kadın trafikte ilerlediği sırada motosiklet sürücüsünü sıkıştırdı. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü kadına küfür etti.

TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kadının yanında yolcu koltuğunda bulunan eşinin araçtan inmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kadının eşiyle motosiklet sürücüsü birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı.

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kavganın ardından motosiklet sürücüsü, küfür ve hakaretlerini sürdürerek motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Otomobildeki çift ise kavganın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#BÜYÜKÇEKMECE

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Büyükçekmece’de korku dolu anlar! Küfür edince tekmeler yumruklar havada uçuştu
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