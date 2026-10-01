Büyükçekmece’de korku dolu anlar! Küfür edince tekmeler yumruklar havada uçuştu

KORKU DOLU ANLAR KAMERADA

Kavganın ardından motosiklet sürücüsü, küfür ve hakaretlerini sürdürerek motosikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Otomobildeki çift ise kavganın ardından sokaktan ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, iki kişinin tekme ve yumruklarla kavga ettiği anlar görülüyor. Görüntülerde motosiklet sürücüsünün olay yerinden uzaklaştığı anlar da yer alıyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör