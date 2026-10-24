Büyükçekmece’deki rezidans cinayetinin failleri yakalandı

Olay 21 Ekim günü saat 13.00 sıralarında İstanbul Büyükçekmece'de başladı. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir rezidansın 17'nci katındaki dairede silah sesleri duyuldu. Silah seslerinin ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, iki kişiyi silahla vurulmuş halde buldu. Yapılan kontrolde 26 yaşındaki Yasin Binarci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Silahlı saldırıda yaralanan Mehmet Işık ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

DAİREDE ÜÇ TABANCA BULUNDU

Cinayetin ardından olay yerinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Polis ekiplerinin rezidans dairesinde gerçekleştirdiği aramalarda üç tabanca ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının nasıl gerçekleştiğini ve olayın ardından kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

ÜÇ SAAT SONRA İKİNCİ CESET BULUNDU

Büyükçekmece'deki cinayetten yaklaşık üç saat sonra, bu kez Bağcılar'dan ikinci bir ölüm haberi geldi. Saat 16.00 sıralarında Mahmutbey Mahallesi Taşocağı Caddesi'nde, bir inşaat alanının yanındaki boş arazide bulunan otomobilin içerisinde silahla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, otomobilde inceleme yaptı. Ölen kişinin 22 yaşındaki Mehmet Emin Yüksel olduğu belirlendi. Otomobilde yapılan incelemede iki adet 9 milimetrelik boş kovan ile bir bıçak ele geçirildi.

ÖLEN KİŞİ REZİDANS CİNAYETİNİN ŞÜPHELİSİ ÇIKTI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Bağcılar'da otomobilin içerisinde ölü bulunan Mehmet Emin Yüksel'in, saatler önce Büyükçekmece'deki rezidansta meydana gelen silahlı olayın şüphelileri arasında bulunduğu belirlendi. Böylece aynı gün farklı ilçelerde meydana gelen iki ölüm arasında bağlantı kuruldu. Polis ekipleri, Büyükçekmece'deki silahlı olayın ardından rezidanstan ayrılan kişilerin kimliklerini ve kaçış güzergahlarını araştırmaya başladı.

KAÇIŞ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Büyükçekmece'deki silahlı olayın ardından Mehmet Emin Yüksel'in başka kişilerle birlikte rezidanstan ayrıldığı görüldü. Görüntülerde Yüksel'in yüzünün kanlı olduğu dikkat çekti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelilerin izini sürerken, iki cinayetin nasıl gerçekleştiğini ve şüphelilerin olaylardaki rollerini belirlemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü.

ŞÜPHELİLERİN YURT DIŞINA KAÇACAĞI BELİRLENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Polis, Büyükçekmece ve Bağcılar'daki iki ayrı cinayetle bağlantılı oldukları belirlenen Y.G. (32), K.K. (30) ve S.C.B. (22) isimli üç şüphelinin izini sürmeye başladı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin yasa dışı yollarla Türkiye'den ayrılmaya hazırlandıkları tespit edildi. Üç kişinin Edirne'de bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon için harekete geçildi.

ÜÇ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, bugün Edirne'de operasyon düzenlendi. Yurt dışına kaçmaya hazırlandıkları belirlenen Y.G., K.K. ve S.C.B. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul'a getirildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör