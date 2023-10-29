Büyüklüğü ile uzaydan görülebilen Atatürk Portresinin açılışı yapıldı

Açılış törenine Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye başkanı Bekir Aksun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, EBYÜ rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Kurum müdür ve amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Sivil Toplum Kuruluşları, Şehit Aileleri Koruma Derneği, Muharip Gaziler Derneği, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

BU PORTRE 41 YIL ÖNCE BURAYA GELEN BİR GENCİN KENDİNE VE MİLLETİNE GÜVENİNİN ESERİDİR

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının hep birlikte okunmasının ardından Programa gönderilen mesajlar okundu. Ardından, Portrenin ressamı Mustafa Aydemir çalışmaları hakkında bilgi verdi. Aydemir burada yaptığı konuşmasında; Büyük Atatürk'ümüz çok büyük bir kahramandı. Eğer bugün biz kartallar gibi başımız dik durabiliyorsak bizler bunu Atatürk'e borçluyuz. Atatürk büyük bir devrimciydi ve en büyük devrimi şüphesiz cumhuriyetti. Atatürk bizlere kendimize ve milletimize güvenmeyi emretti. Bu portre 41 yıl önce buraya gelen bir gencin kendine ve milletine güveninin eseridir. Bizler küçükken dediler ki sizler bu devlete borçlusunuz, siz bu ülkeyi bizlere emanet edenlere borçlusunu, gazilerimize, şehitlerimize borçlusunuz. Bizleri bu vatana bir borçluluk ve sorumluluk duygusu ile yetiştirdiler. Bu portre bu borçluluk ve sorumluluk duygusunun küçük bir nişanesidir. Ülkemizin her tarafından gelen o dönemin gençleri, askerleri o dağda taş taşıdılar, harç taşıdılar ve bir ah bile demediler.

Günde ortalama 35 kişinin çalıştığı şantiyede, dağın zeminine 20 binin üzerinde çelik kazık çakıldığını belirten Aydemir, çelik hasırların yanı sıra 4 bin ton beton kullanıldı. Bu çalışmaya Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun Ressama şantiye desteği sağladılar" dedi.

Ressam Mustafa Aydemir, Portrenin 2009 yılında ABD Washington'da bulunan Smithsonian Müzesinin sanat küratörleri tarafından dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı sanat eserinden biri seçildiğini ve televizyon belgeselinin de yapıldığını belirtti.

ATATÜRK; İNKILÂPÇI RUH ULUSUNUN KALBİNDE TAHT KURMUŞ BİR LİDER

Ardından konuşmalarını yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu; Atatürk; bir inkılâpçı ruh, ulusunun kalbinde taht kurmuş bir lider. Milletine umut veren, zorluklar karşısında geri adım atmayan, geleceği şekillendiren bir vizyoner. Ne gördüyse açık yüreklilikle, peşin hükümlerin ağına düşmeden, karanlık günlerde bile milletini aydınlığa çıkaran bir öncü. Milletinin tarihini, kültürünü, değerlerini ve potansiyelini tam anlamıyla kavrayan bir stratejist. O, sadece problemleri tespit etmedi, aynı zamanda bu problemlere çözüm yolları sundu. Yalnızca bir yolu değil, milletinin modern ve bağımsız bir geleceğe sahip olmasının yollarını gösterdi. "Yurtta sulh, cihanda sulh" anlayışıyla, barışın ve huzurun önemini her zaman vurguladı. Milletini "muasır medeniyetler seviyesine çıkarma" hedefiyle yönlendirdi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE 100 SIRA DIŞI ESERDEN BİRİ OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını coşkuyla kutladığımız özel günde, Erzincan'ın Cumhuriyetimize bağlılığını yansıtan, kurucu değerlerimize sahip çıktığını gösteren bu programda sizlerle bir arada olmanın mutluluğu içerisindeyim. Erzincan'ın Keşiş Dağı'nda zamanın fırça darbeleriyle solan Atatürk'ün portresi, 1982'nin ruhunu taşıyan usta eli, Ressam Mustafa Aydemir'in liderliğinde yeniden canlandı. 41 yılın ardından, bu efsanevi eser, sadece Erzincan'da değil uzaydan görülebilen, dünyanın en büyük ve 100 sıra dışı eserden biri olarak kabul edilmektedir. Valiliğimiz ve Erzincan Belediyesi ise bu sanatsal yapının yeniden doğuşun gerçekleşebilmesi için gerekli tüm altyapıyı sağladılar. Bu sanat eseri, sadece bir resim değil; toprağın, emeğin, tarihin ve birlikteliğin bir hikâyesidir. Cumhuriyet, Türk milletinin özgürlüğünü ve bağımsızlığını kazandığı, çağdaş ve demokratik bir devlet olarak yol aldığı büyük bir hikâyenin adıdır. Atatürk'ün önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, dünya tarihine altın harflerle yazılmış bir başarı öyküsüdür. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayarak, bu büyük mirası gelecek nesillere taşıma sorumluluğunu da üstleniyoruz. Yenilenen ve dünyanın en büyük portresi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi, Cumhuriyetimizin temsilcisi ve kurucusu olarak büyük bir değeri simgeliyor. Bu portre, sadece fiziksel büyüklüğüyle değil, aynı zamanda Atatürk'ün fikirlerinin ve ilkelerinin büyüklüğünü temsil ediyor. Onun önderliğinde Türkiye, çağdaş bir toplum olma yolunda ilerledi ve bu ilerleyiş hala devam ediyor. Bugün burada, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlarken, bu büyük mirası koruma ve daha da ileriye taşıma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün işaret ettiği yolda ilerlemeye devam edecek, çağdaş dünyanın en güçlü ve saygın ülkelerinden biri olmayı sürdürecektir.

Atatürk portresinin yenilenmesine maddi ve manevi destek sunan, çalışan her bir kardeşime tekrar teşekkür ediyorum. Bu portrenin ışıklandırmasını güzel bir şekilde yapacağız. Akşamları da Atatürk'ün portresi şehrimizin her yerinden görünecek. Birde aşağı kısmına çok güzel bir mekan inşa edeceğiz. Hem Erzincan, hem de şehir dışından gelen insanlarımız orada fotoğrafta çekebilecekler.

Bu duygu ve düşüncelerle, Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatanımızın bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle yâd ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılını gururla coşkuyla kutluyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Milletvekilleri Süleyman Karaman, Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye başkanı Bekir Aksun, portrenin yapımında emekleri olanlara teşekkür belgelerini takdim ettiler.