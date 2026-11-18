Cam saklama kapları mutfaklara geri dönüyor

Dünden kalan yemekleri poşete aktarmak yerine kapaklı cam kaplara yerleştirmek de pratik seçeneklerden biri. Şeffaf yapıları sayesinde kapağı açmadan içeride ne olduğunu görmek mümkün oluyor.

Özellikle artan yemekler, doğranmış malzemeler ve önceden hazırlanan öğünler için farklı boyutlardaki kaplar kullanılabiliyor. Böylece buzdolabında neyin nerede olduğunu bulmak kolaylaşırken kullanılabilir alan da daha düzenli hale geliyor.