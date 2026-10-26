Buzdolabındaki bu düğme ne işe yarıyor? Çoğu kişi ayarını hiç değiştirmiyor

Buzdolabının içindeki sıcaklığın doğru seviyede tutulması, yiyeceklerin tazeliğini korumak ve enerji tüketimini kontrol altında tutmak açısından önem taşıyor. Yanlış ayar ise bazı gıdaların gereğinden fazla soğumasına, bazılarının yeterince soğuk kalmamasına neden olabiliyor. Bu nedenle küçük gibi görünen düğmenin ne işe yaradığını bilmek, günlük kullanımda işe yarayabiliyor.
Buzdolabının iç kısmında bulunan ve üzerinde rakamlar yer alan çevirmeli düğme, birçok modelde soğutma seviyesini ayarlamak için kullanılıyor. Ancak burada önemli bir ayrıntı var: Rakamların anlamı her modelde aynı olmayabiliyor. Bazı cihazlarda rakam yükseldikçe soğutma artarken, bazı dijital modellerde doğrudan derece cinsinden sıcaklık seçiliyor.
Bu nedenle düğmeyi gelişigüzel en yüksek seviyeye getirmek yerine, buzdolabının kullanım kılavuzundaki açıklamaları kontrol etmek gerekiyor. Üreticilerin kullanım kılavuzları da sıcaklık ayarlarının cihazın modeline göre değişebildiğini belirtiyor
İdeal buzdolabı sıcaklığı kaç derece olmalı?
Gıda güvenliği açısından buzdolabının iç sıcaklığını takip etmek, yalnızca düğmenin konumuna güvenmekten daha sağlıklı bir yöntem. Genel öneri, soğutucu bölümün sıcaklığını 4°C veya altında tutmak; dondurucu bölümde ise yaklaşık -18°C seviyesini hedeflemek.
Buzdolabının ayarı çok düşük bir soğutma düzeyinde kalırsa yiyecekler yeterince soğumayabilir. Gereğinden fazla soğutma ise bazı ürünlerin donmasına yol açabilir. Özellikle süt ürünleri, et ve hazır yemekler gibi kolay bozulabilen gıdaların uygun sıcaklıkta saklanması önem taşıyor.
Düğmeyi en yüksek seviyeye almak doğru mu?
Buzdolabını daha soğuk çalıştırmak için ayarı sürekli en yüksek seviyede tutmak gerekmiyor. Önemli olan, cihazın içindeki sıcaklığın uygun düzeyde kalması.
Ayar değiştirildiğinde buzdolabının yeni sıcaklığa ulaşması zaman alabilir. Uzmanlar ayar değişikliğinden sonra sıcaklığın ölçülmesini ve gerekirse yeniden ayarlama yapılmasını öneriyor. Ölçüm için buzdolabının orta bölümüne bir cihaz termometresi yerleştirilebilir; birkaç saat sonra sıcaklık kontrol edilebilir.
Buzdolabında sıcaklık ayarı yaparken bunlara dikkat edin
Kullanım kılavuzunu kontrol edin: Düğmedeki rakamların ve simgelerin anlamı modele göre değişebilir.
Sıcaklığı ölçün: Yalnızca düğmenin konumuna bakarak buzdolabının gerçekten kaç derece olduğunu anlamak mümkün olmayabilir.
Hava dolaşımını engellemeyin: Rafları aşırı doldurmak, soğuk havanın yiyeceklerin çevresinde dolaşmasını zorlaştırabilir.
Kapıyı uzun süre açık bırakmayın: Sıcak havanın içeri girmesi, cihazın yeniden soğutma yapmasını gerektirir.
Her buzdolabındaki düğme aynı işlevi görmüyor
Bazı modellerde sıcaklık ayar düğmesi bulunurken bazı cihazlarda hızlı soğutma, hızlı dondurma veya tatil modu gibi ayrı işlevler yer alıyor. Örneğin hızlı soğutma özelliği, çok miktarda yiyecek yerleştirmeden önce ya da içecekleri daha çabuk soğutmak gerektiğinde kullanılabiliyor. Bazı modeller bu işlevi belirli bir süre sonra otomatik olarak kapatıyor.
Bu nedenle buzdolabındaki düğmenin ne işe yaradığını kesin olarak belirlemek için üzerindeki rakamları, simgeleri ve cihazın modelini bilmek gerekiyor. Her düğmeyi aynı amaçla kullanmak doğru değil; doğru ayar, buzdolabının modeline göre değişiyor.