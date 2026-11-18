PANEL KAPAKLI BUZDOLAPLARI NASIL ÇALIŞIYOR?

Panel kapaklı buzdolaplarında cihazın ön bölümüne mutfak dolaplarıyla aynı malzeme ve renkte bir kapak monte ediliyor. Buzdolabının kendi kapısı bu panelle birlikte açılıyor. Böylece cihaz, mutfak mobilyalarının arasına gizlenmiş oluyor.