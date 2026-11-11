Buzluğunuzdaki yiyeceklerde bu 3 belirti varsa dikkat! Japon uzmanlar uyardı

1. İşaret: Kar yağmış gibi buzlanma

Dondurucudan çıkardığınız yiyeceğin yüzeyi kar gibi kalın ve beyaz bir buz tabakasıyla kaplanmışsa büyük bir kalite sorunu vardır. Bu durum masum bir soğukluk belirtisi değil, bozulmanın ilk işaretidir.