Buzluğunuzdaki yiyeceklerde bu 3 belirti varsa dikkat! Japon uzmanlar uyardı

Evdeki buzdolabının kapağını her açıp kapattığımızda içerideki sıcaklık dengesi sarsılır. Bu ani ısı değişimleri, buzluktaki gıdaların biz fark etmeden hafifçe çözülmesine ve ardından tekrar donmasına yol açıyor.
Dondurucudan çıkardığınız yiyeceğin yüzeyi kar gibi kalın ve beyaz bir buz tabakasıyla kaplanmışsa büyük bir kalite sorunu vardır. Bu durum masum bir soğukluk belirtisi değil, bozulmanın ilk işaretidir.
O beyaz ve kalın buz tabakası, ısı değişimiyle gıdanın içindeki nemin çözülüp dışarı sızmasıyla oluşur. Sızan bu su, paketin yüzeyinde yeniden donarak gıdanın tüm yapısını bozar ve yiyeceği tüketilemez hale getirir.
Normalde tane tane dökülmesi gereken dondurulmuş bezelye, mısır veya patates gibi gıdalar paket içinde birbirine yapışmışsa dikkat etmelisiniz. Bu sert topaklanma, eriyen buzların gıdaları birbirine zamk gibi yapıştırdığının en net kanıtıdır.
Dondurulmuş yiyeceğinizin rengi canlılığını yitirip sarımtırak, kahverengi ya da tuhaf bir beyaz tona dönmüşse o paketi hemen çöpe atmalısınız. Bu belirgin renk değişimi, gıdanın nemini tamamen kaybedip kuruduğuna işarettir.
Buzluktaki yiyeceklerinizi daha uzun süre ve güvenle taze tutmak için şu iki adımı mutlaka uygulayın:
Dondurucuya attığınız ürünlerin bozulmadan yıllarca kalacağını düşünmek büyük bir hatadır. Uzmanlar, gıda güvenliğini sağlamak ve kaliteyi korumak için ürünlerin mutlaka 2 ila 3 ay içerisinde tüketilmesini öneriyor.
Çözülmüş bir gıdayı asla ikinci kez dondurucuya atmamalısınız. Çözülen gıdayı tekrar dondurmak şu tehlikelere yol açar:
Kaynak:Umios Corporation