Caddeler göle döndü trafik felç oldu

İstanbul'da salı günü aniden bastıran sağanak yağış dün de megakenti etkilemeye devam etti. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı hava Arnavutköy, Başakşehir, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy ve Bahçelivler'de caddeler göle döndü. Yaklaşık 1.5 saat süren sağanak yağış sebebiyle çok sayıda noktada su baskını yaşandı. Bahçelievler Soğanlı'da ise istinat duvarı çöktü.Bayrampaşa'daki Maltepe alt geçidinde yoğun yağış sebebiyle yaşanan su baskınında 2 araç mahsur kaldı. Suyun içine gömülen araçlardan vatandaşlar kendi imkanlarıyla kurtuldu.Şiddetli yağışın etkisiyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı, yağmurdan korunmak isteyenler vatandaşlar iş yerlerinin tentelerinin altına sığındı. Toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyenlerse duraklardan çıkamadı.Küçükçekmece gölü üzerinde hortum oluştu. Ayrıca hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler bir süre yapılamadı.Sağanak yağış, Perşembe Günü (bugün) yerini güneşli havaya bırakacak. Cuma gününden itibaren yeniden yağmur yağması bekleniyor. Kısa süreli etkili olması beklenen yağmurun 6 Eylül Cuma Günü itibariyle yerini tekrardan güneşli havaya bırakması bekleniyor.