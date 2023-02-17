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Giriş Tarihi: 18.2.2023

Çadırkentlerde kandil programı

SAFFET AZAK SAFFET AZAK
CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Çadırkentlerde kandil programı
Miraç Kandili dolayısıyla dün Türkiye'nin dört bir yanında ve yurtdışında camileri dolduran vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua etti. "Asrın felaketi"nden etkilenen Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da da sağlam raporu verilen camiler ile çadırkentlerde program düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunan, depremde hayatını kaybedenler için dualar edilen programların sonunda kandil simidi dağıtıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da mesajında, "Aziz milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyorum. İçerisinde olduğumuz zor günlerde idrak ettiğimiz, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu bu mübarek gecenin ülkemize sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" dedi.-

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Çadırkentlerde kandil programı
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