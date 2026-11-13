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Giriş Tarihi: 13.11.2026 20:31 Son Güncelleme: 13.11.2026 23:13

Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 5 tutuklama

Halk TV’nin firari patronu Cafer Mahiroğlu'na yönelik "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı, 3 kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 5 tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz'un emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüphelilerin adliyedeki savcılık ifade işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Devam eden soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#HALK TV #CAFER MAHİROĞLU
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Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 5 tutuklama
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