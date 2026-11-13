Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 6 şüpheliye tutuklama talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, şüpheli Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan şüpheliler eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanı Haluk Harun Tuzsuzoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Daire Başkanlığında kontrolör Mehmet Meral ile Filiz Bulut, İbrahim Seyfittinoğlu ve Murat Topuz'un emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
6 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Şüphelilerin adliyedeki savcılık ifade işlemleri tamamlandı. 6 şüpheli tutuklama talebiyle, 2 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.