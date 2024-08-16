Çağları aşan bir değer: Hacı Bektaş Veli

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye Yüzyılı'nı, doğusuyla, batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle hangi etnik yapıdan, hangi mezhepten olursa olsun 85 milyonun birliğiyle, beraberliğiyle, akıl teriyle ve alın teriyle başaracağız." dedi. Yılmaz, Nevşehir'de Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin Hak'ka Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Programı'nda yaptığı konuşmada, Hacı Bektaş Veli'nin insanlığa evrensel mesajlar bıraktığını vurguladı. "Bir insan 753 yıl sonra hala gönüllere dokunabiliyorsa, anılıyorsa çağlar aşan bir mesaja sahip olduğunu görmemiz gerekir. Böyle değerlerimiz olduğu için Rabbimize hamdediyoruz" diyen Yılmaz, Hacı Bektaş Veli'nin öğretisinin birlik ve beraberlik üzerine olduğunu söyledi.