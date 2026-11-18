İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda Sultangazi'de faaliyet gösteren 2 çağrı merkezinin, "Gönderdiğimiz ürünü almadığınız için ceza ödemek zorundasınız" tehdidiyle vatandaşlardan haksız kazanç sağladığını tespit etti. Şüphelilerin hiyerarşik yapısı ve kullandıkları yöntemlerin deşifre edilmesinin ardından operasyon düzenlendi. 6'sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 28 kişi gözaltına alındı.
500 TL'LİK ÜRÜN İÇİN 62 BİN TL CEZA TEHDİDİ
Şüphelilerin yönteminde başta alıcı vatandaşlara 500 TL değerinde ürünler gönderildi. Ürünü teslim almak istemeyenlere ise sipariş verdikleri, ürünü kabul etmemeleri halinde 62 bin TL'ye varan cezalarla karşılaşacakları söylendi. Özellikle yaşlı vatandaşları hedef alan şüpheliler, korku ve baskıyla ödeme yapmalarını sağladı. Vatandaşlar; avukat, tüketici hakem heyeti görevlisi, uzlaştırmacı ve SGK uzmanı gibi yaklaşık 15 farklı meslek grubundan kişiler olarak tanıtıldı. Sahte isimler kullanan şüpheliler, 500 TL ile başlayan ödeme taleplerini aşama aşama 2 bin, 4 bin, 20 bin ve yüzbinlerce liraya kadar çıkardı.
İPTAL EDİLEN ÜRÜNLER GÖNDERİLMEYE DEVAM EDİLDİ
Mağdurlarından biri, internet üzerinden kemik sağlığı için kolajen satın aldı. Daha sonra siparişinden vazgeçerek firmayı arayıp iptal ettirdi. Buna rağmen adresine ürün gönderilmeye devam edildi. Ürünü teslim almak istemediğinde 62 bin TL ceza ödeyeceği söylenen vatandaş, uğraşmamak için 500 TL ödeyerek ürünü teslim aldı. Ancak gönderimler durmadan devam etti. Facebook üzerinden bel ağrısına yönelik ilaç satın alan başka bir yaşlı vatandaş da ürünü beğenmeyerek iade etti. Buna rağmen adresine tekrar tekrar ürün gönderildi. Parça parça ödeme yapmaya zorlanan mağdurdan toplam 400 bin TL alındığı öğrenildi.
AİLESİNİN BİLGİLERİNİ ELE GEÇİRİP TEHDİTLE 4 MİLYON TL ALDILAR
Bir başka yaşlı mağduru ise internet üzerinden cinsel sağlık ürünü satın aldı. Gönderilen ürünleri teslim almayı reddeden vatandaş, bu kez farklı bir tehditle karşı karşıya kaldı. Şüpheliler, yasa dışı panel sistemi üzerinden ailesinin bilgilerine ulaştı ve yakınlarını aramakla tehdit etti. Parça parça yapılan ödemeler sonucunda vatandaştan toplam 4 milyon TL alındı. Yaşadığı yoğun stres nedeniyle kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan mağdur, başından geçenleri ancak hasta yatağında ailesine anlatabildi.
İKİNCİ VURGUNDA KENDİLERİNİ KAMU PERSONELİ OLARAK TANITTILAR
Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri de mağdurları ikinci kez kandırmak oldu. Kendilerini vatandaşların şikâyetlerini inceleyen kamu personelleri olarak tanıtan şüpheliler, daha önce dolandırılan kişileri aradı. Vatandaşlara, "Size karşı haksız bir baskı yapıldığı tespit edildi. Mağduriyetiniz giderilecek. Size 475 bin TL ödeme yapacağız" denildi. Ödeme vaadine inanan mağdurlardan bu kez parayı alabilmeleri için 35 bin TL yatırmaları istendi. Böylece daha önce dolandırılan vatandaşlar, bir kez daha şebekenin hedefi oldu.
PARA GELEN MAĞDURLAR ÖZEL ARŞİVE DAHİL EDİLDİ
Para gönderdiği tespit edilen mağdurlar, hem ajandalarda hem de dijital ortamda özel olarak arşivlendi. Kayıtlarda mağdurların kişisel bilgilerinin yanı sıra hangi personel tarafından arandıkları, görüşmeler sırasında kullanılması gereken ifadeler ve hangi sahte meslek grubundan, hangi isimle aranacakları da tek tek not edildi. Aramaların ise ağırlıklı olarak kadın personellere yaptırıldığı belirlendi.