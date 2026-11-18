



İKİNCİ VURGUNDA KENDİLERİNİ KAMU PERSONELİ OLARAK TANITTILAR

Dolandırıcıların kullandığı yöntemlerden biri de mağdurları ikinci kez kandırmak oldu. Kendilerini vatandaşların şikâyetlerini inceleyen kamu personelleri olarak tanıtan şüpheliler, daha önce dolandırılan kişileri aradı. Vatandaşlara, "Size karşı haksız bir baskı yapıldığı tespit edildi. Mağduriyetiniz giderilecek. Size 475 bin TL ödeme yapacağız" denildi. Ödeme vaadine inanan mağdurlardan bu kez parayı alabilmeleri için 35 bin TL yatırmaları istendi. Böylece daha önce dolandırılan vatandaşlar, bir kez daha şebekenin hedefi oldu.