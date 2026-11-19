İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Sultangazi'de faaliyet gösteren 2 çağrı merkezine salı günü düzenlediği ve 6'sı suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere 28 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun çarpıcı detayları ortaya çıktı. Kurdukları sahte siteler ve sosyal medya üzerinden özellikle yaşlıları hedef alan şebeke, vatandaşlara kolajen ve bel ağrısı ilacı gibi ürünler sattı.

4 MİLYON TL ÖDEDİ, KRİZ GEÇİRDİ

Şebeke, siparişi iptal etmek veya ürünleri iade etmek isteyen mağdurların adreslerine zorla kargo göndermeye devam etti. Teslim alınmaması halinde icra ve 62 bin liralık ceza uygulanacağı baskısıyla parça parça ödeme yapmaya zorlanan bir mağdurdan toplam 400 bin TL alındığı saptandı.

İnternetten cinsel sağlık ürünü alan başka bir vatandaş ise kargoları reddedince, aile bilgilerine ulaşan şüphelilerin yakınlarını aramakla tehdit etmesi üzerine 4 milyon TL ödedi. Mağdurun yaşadığı ağır stres yüzünden kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

TUZAK ÜSTÜNE TUZAK

Dolandırıcıların tuzağına düşen vatandaşları ikinci kez hedef aldığı da belirlendi. Kendilerini şikâyetleri inceleyen kamu görevlisi olarak tanıtan şebeke üyeleri, daha önce dolandırdıkları kişileri arayarak "Size haksız baskı yapıldığı tespit edildi, 475 bin TL tazminat ödeyeceğiz" vaadinde bulundu. Bu parayı alabilmek için 35 bin TL işlem ücreti yatırmaları istenen vatandaşlar, ikinci kez soyuldu.

ÖZEL ARŞİVDE FİŞLEMİŞLER

Para gönderen mağdurların hem ajandalarda hem de dijital ortamda özel olarak arşivlendiği tespit edildi. Kayıtlarda vatandaşların kişisel bilgilerinin yanı sıra hangi personel tarafından, hangi sahte isim ve unvanla aranacakları ile kullanılacak ikna metinlerinin tek tek not edildiği belirlendi.