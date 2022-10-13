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Giriş Tarihi: 13.10.2022 23:27

Çak Çak tatlısı tarifi: Masterchef Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef yeni bölümünde Çak Çak tatlısı tarifi merak konusu oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şefler ana kadro yarışmacılarından Çak Çak tatlısı hazırlamalarını istedi. Evde kendileri de hazırlamak ve sevdikleriyle paylaşmak isteyenler " Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklindeki sorulara yoğun olarak cevap aramaya devam ediyor. İşte detaylar…

Çak Çak tatlısı tarifi: Masterchef Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?

Çak Çak tatlısı tarifi, MasterChef son bölümde yarışmacılardan istendi. Yarışmacıların hazırlayışını ekranlarda izleyenler evde kendileri de hazırlamak isteyerek Çak Çak tatlısı tarifi ile ilgili olarak " Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?" şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Merak konusu olan Çak Çak tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar…

ÇAK ÇAK TATLISI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

3 adet yumurta

1/2 çay bardağı nişasta

4 su bardağı sıvı yağ

250 gram un

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

2 su bardağı bal

Çak Çak tatlısı Kazakistan mutfağına ait bir Türk tatlısıdır.

TARİFİ:

Öncelikle yumurtaları kase içerisine alıp çırpıyoruz. Akabinde kase içine kabartma tozu, un ve tuzu katıyoruz. İyice karıştırıyoruz. Sonrasında yaptığımız hamuru eşit parçalara bölüyoruz. Ardından her parçayı ortadan ikiye bölüyoruz. Hamurları üst üste koyup şerit biçiminde kesiyoruz. Sonrasında hamurları nişastaya buluyoruz. Bu sayede hamurlar birbirlerine yapışmamış olacak. Ardından yağı kızdırıyoruz. Hamurları buraya atıyoruz. İyice pişirdikten sonra yağdan alıyoruz. Bir tava içine şeker ve bal katıp şerbet elde ediyoruz. Kızarmış hamurların üstüne şerbeti döküp hamurları dinlenmeye bırakın.

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Çak Çak tatlısı tarifi: Masterchef Beşparmak çorbası nasıl yapılır, malzemeleri ve püf noktası nelerdir?
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