Haberler Yaşam Haberleri Çakal konseri öncesi çıkan sıra tartışması cinayetle bitti! Sıra tartışmasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.6.2023 09:01 Son Güncelleme: 26.6.2023 09:32

Çakal konseri öncesi çıkan sıra tartışması cinayetle bitti! Sıra tartışmasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'de bir alışveriş merkezinin içindeki mekanda düzenlenen rapçi Çakal konseri öncesi iki grup arasında çıkan 'sıra' tartışması kanlı bitti. Kavgada bıçaklanan 17 yaşındaki Doğan Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz Eylül ayında İzmir Fuarı’ndaki Çakal konserinde de kavga çıkmıştı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Çakal konseri öncesi çıkan sıra tartışması cinayetle bitti! Sıra tartışmasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Mavişehir Mahallesi'nde bulunan AVM'nin içindeki mekanda dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda AVM'nin 3'üncü katında bulunan bir iş yerinde Emirhan Çakal'ın rap konseri için kapı önünde oluşan sıra kuyruğunda iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Doğan Çatal (17), B.B. (17) ve Y.K. (20) bıçaklanarak kanlar içerisinde kaldı. O sırada AVM'de bulunan vatandaşlar büyük bir korku yaşarken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 17 yaşındaki Doğan Çatal'a olay yerinde kalp masajı yapan sağlık ekipleri, ardından 3 yaralıyı da ambulanslara alarak Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan Çatal yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CİNAYET NEDENİYLE KONSER İPTAL OLDU

Yaşanan olayların ardından konserin iptal olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Emirhan Çakal, "İzmir Mavibahçe AVM içinde yaşanan olaydan dolayı konserimiz iptal olmuştur. Olayın bizim etkinliğimiz ile bir alakası yoktur. Biletlerinizi aldığınız kaynaktan iade edebilirsiniz" ifadelerini kullandı. 3 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırmalar yürüten polis ekipleri, konuyla ilgili C.C.A. (18), T.T. (18) ve S.S.Ç.'yi (17) gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Çakal konseri öncesi çıkan sıra tartışması cinayetle bitti! Sıra tartışmasında 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti
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