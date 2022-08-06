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Giriş Tarihi: 6.8.2022 10:44

Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Çakallarla Dans nerede ve ne zaman çekildi?

Vizyona girdiği tarihten bu yana geniş bir izleyici kitlesi elde eden ve devam filmleri çekilen Çakallarla Dans filminin ilk serisi, bugün ATV ekranlarına geliyor. Yönetmen koltuğunda Murat Şeker'in oturduğu Çakallarla Dans filmi, dört kafadar arkadaşın yaşadığı maceraları ekranlara taşıyor. Kahkaha dolu sahneleriyle her izlendiğinde güldürmeyi başaran film, konusu, oyuncu kadro ve çekim yerleriyle merak ediliyor. Peki, Çakallarla Dans nerede ve ne zaman çekildi? İşte Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu…

Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Çakallarla Dans nerede ve ne zaman çekildi?

Vizyonda kaldığı sürece ilgiyle izlenen Çakallarla Dans filminin ilk serisi, birazdan ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 2010 yılında vizyona giren komedi türündeki film, dört kafadar arkadaşın yaşadıklarını konu ediniyor. Her izlendiğinde seyircileri kahkahaya boğan film, konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile dikkati çekiyor. Peki, Çakallarla Dans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler…

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, gözünü para hırsı bürümüş karısının gazına gelerek şirketin internet hesapları üzerinden hatırı sayılır miktarda bir parayı patronundan çalma planı yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır. Parayı onun hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadasi da bu hain planin figurani olacaklardir. Ama unuttugu iki şey vardır; birincisi kendisi gibi kurnaz ama saf olan arkadaşları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasında olmaları.

Dört kafadar başlattıkları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik komik olay kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

17 Aralık 2010 tarihinde vizyona giren Çakallarla Dans serisinin ilk filmi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir.

ÇAKALLARLA DANS OYUNCULARI KİMLER?

  • Şevket Çoruh (Kayınço Gökhan)
  • İlker Ayrık (Muhasebeci Servet)
  • Timur Acar (Köfte Necmi)
  • Murat Akkoyunlu (Del Piyero Hikmet)
  • Tuba Ünsal (Sinem)
  • Kemal Uçar (Yücel)
  • Erdal Tosun (Bestami Muço)
  • Cengiz Küçükayvaz (Adnan)
  • Sümer Tilmaç (Bahattin Aga)
  • Didem Balçın (Fatma)
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Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Çakallarla Dans nerede ve ne zaman çekildi?
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