Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Çakallarla Dans nerede ve ne zaman çekildi?

ÇAKALLARLA DANS FİLMİ KONUSU NEDİR?

Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, gözünü para hırsı bürümüş karısının gazına gelerek şirketin internet hesapları üzerinden hatırı sayılır miktarda bir parayı patronundan çalma planı yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır. Parayı onun hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadasi da bu hain planin figurani olacaklardir. Ama unuttugu iki şey vardır; birincisi kendisi gibi kurnaz ama saf olan arkadaşları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasında olmaları.

Dört kafadar başlattıkları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik komik olay kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.