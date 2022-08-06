Çakallarla Dans filmi konusu ve oyuncu kadrosu: Çakallarla Dans nerede ve ne zaman çekildi?

Vizyonda kaldığı sürece ilgiyle izlenen Çakallarla Dans filminin ilk serisi, birazdan ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. 2010 yılında vizyona giren komedi türündeki film, dört kafadar arkadaşın yaşadıklarını konu ediniyor. Her izlendiğinde seyircileri kahkahaya boğan film, konusu, oyuncuları ve çekildiği yerler ile dikkati çekiyor. Peki, Çakallarla Dans filmi konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekildi? İşte Çakallarla Dans filmi konusu, oyuncu kadrosu ve çekildiği yerler…
Büyük bir şirketin muhasebecisi olan Servet, gözünü para hırsı bürümüş karısının gazına gelerek şirketin internet hesapları üzerinden hatırı sayılır miktarda bir parayı patronundan çalma planı yapar. Bu planın bir parçası da en yakın arkadaşı olan Gökhan'dır. Parayı onun hesabına aktarıp herhangi bir olumsuz durumda suçu onun üzerine yıkacaktır. Diğer iki arkadasi da bu hain planin figurani olacaklardir. Ama unuttugu iki şey vardır; birincisi kendisi gibi kurnaz ama saf olan arkadaşları, ikincisi ise çakallık yapmaya çalışırken zaten çakalların alengirli oyunlarının tam ortasında olmaları.
Dört kafadar başlattıkları bu işi ellerine yüzlerine bulaştırır ve başlarına gelmedik komik olay kalmaz. Kısa yoldan para kazanmak uğruna bindikleri geminin dümeni onları, akıllarına bile gelmeyecek çılgın ve eğlenceli bir serüvene sürükler.
17 Aralık 2010 tarihinde vizyona giren Çakallarla Dans serisinin ilk filmi, İstanbul'un farklı semtlerinde çekilmiştir.