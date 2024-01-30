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Giriş Tarihi: 30.1.2024 21:47 Son Güncelleme: 30.1.2024 22:03

Çakar tertibatlı araçla yakaladılar

Kendisini bir devlet kurumunda üst düzey yönetici olarak tanıtan ve aracında çakar tertibatı kullanan bir kişi, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. Kendi adına düzenlenmiş sahte kurum kimlikleri kullandığı tespit edilen E.K.’nın 15 suç dosyasından 18 yıl yedi ay kesinleşmiş hapis cezası ve 445 bin lira kesilmiş idari para cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Emir SOMER Emir SOMER
Çakar tertibatlı araçla yakaladılar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Murat Paşa İlçesi Eski Lara Caddesi üzerinde yapılan uygulama esnasında çakar tertibatlı bir aracı durdurdu. Kendisini bir devlet kurumunda üst düzey yönetici olarak tanıtan E.K.'nın kendi adına hazırlanmış sahte kurum kimlikleri kullandığı tespit edildi.

15 farklı suç dosyasından 18 yıl yedi ay kesinleşmiş hapis cezası ve 445 bin lira kesilmiş idari para cezası bulunduğu ve arandığı saptanan firari E.K. gözaltına alındı. Çakar tertibatlı araçta yapılan aramalarda üç sahte basın kartı ve bir telsiz bulundu. "Kamu Kurumuna Ait Sahte Kimlik Kullanmak, Yalan Beyanda Bulunmak ve Çakar Tertibatlı Araç Kullanmak" gerekçeleriyle adliyeye sevk edilen E.K.'nın kullandığı araç muhafaza altına alınarak otoparka çekildi.

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Çakar tertibatlı araçla yakaladılar
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