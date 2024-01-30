Çakar tertibatlı araçla yakaladılar

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Murat Paşa İlçesi Eski Lara Caddesi üzerinde yapılan uygulama esnasında çakar tertibatlı bir aracı durdurdu. Kendisini bir devlet kurumunda üst düzey yönetici olarak tanıtan E.K.'nın kendi adına hazırlanmış sahte kurum kimlikleri kullandığı tespit edildi.

15 farklı suç dosyasından 18 yıl yedi ay kesinleşmiş hapis cezası ve 445 bin lira kesilmiş idari para cezası bulunduğu ve arandığı saptanan firari E.K. gözaltına alındı. Çakar tertibatlı araçta yapılan aramalarda üç sahte basın kartı ve bir telsiz bulundu. "Kamu Kurumuna Ait Sahte Kimlik Kullanmak, Yalan Beyanda Bulunmak ve Çakar Tertibatlı Araç Kullanmak" gerekçeleriyle adliyeye sevk edilen E.K.'nın kullandığı araç muhafaza altına alınarak otoparka çekildi.