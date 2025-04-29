Çakarlı maganda "Valinin yeğeniyim" dedi cezayı yedi! Ehliyetine el konuldu

TRAFİK MAGANDASINI POLİS KISA SÜREDE YAKALADI PARA CEZASI YAZILIP ARAÇ TRAFİKTEN 30 GÜN MEN EDİLDİ

S.O, Mevzuata aykırı bir şekilde sesli ışıklı tertibat kullanmak, APP plaka kullanmak, Tehlikeli şerit değiştirmek, Yakın takip, Saygısızca araç kullanmak maddelerinden 146 bin 134 TL trafik idari para cezası düzenlenmiş, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alınarak, araç 30 gün süre ile trafikten men edildi.

Ayrıca sürücü S.O. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Cebir veya tehdit kullanarak yada hukuka aykırı başka bir davranışta kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi' maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı. Yakalanan sürücü S.O. tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.