Çakarlı maganda "Valinin yeğeniyim" dedi cezayı yedi! Ehliyetine el konuldu

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin, kendisini kayda alan kişilere "Valinin yeğeniyim" diyerek aracıyla uzaklaştı. Video hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti. Vali Gül paylaşımında, "Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi" ifadelerini kullandı.
ÇAKARLI MAGANDA YAKAYI ELE VERDİ
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, 28.04.2025 tarihinde Sarıyer ilçesi Cendere Caddesi Ayazağa Katılım mevkii üzerinde çakar siren tertibatı kullanarak trafik akışı içerisinde öncelik sağlamak isteyen ve bu görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan araç sürücüsü S.O.(22) yakalandı.
TRAFİK MAGANDASINI POLİS KISA SÜREDE YAKALADI PARA CEZASI YAZILIP ARAÇ TRAFİKTEN 30 GÜN MEN EDİLDİ
S.O, Mevzuata aykırı bir şekilde sesli ışıklı tertibat kullanmak, APP plaka kullanmak, Tehlikeli şerit değiştirmek, Yakın takip, Saygısızca araç kullanmak maddelerinden 146 bin 134 TL trafik idari para cezası düzenlenmiş, sürücü belgesi 30 gün süre ile geçici olarak geri alınarak, araç 30 gün süre ile trafikten men edildi.
Ayrıca sürücü S.O. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Cebir veya tehdit kullanarak yada hukuka aykırı başka bir davranışta kara ulaşım aracının hareket etmesini engelleyen bu aracı hareket halindeyken durduran veya gitmekte olduğu yerden başka yere götüren kişi' maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldı. Yakalanan sürücü S.O. tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.