Çakmak gazı soludu, epilepsi krizi geçirdi: 7 yaşındaki Mustafa Ali kurtarılamadı

Afyonkarahisar'da yerel bir markette yaşanan olay, yürekleri yaktı. Sahipata Mahallesi'nde çakmak gazı tüpüyle oynadığı ve gazı soluduğu ileri sürülen 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı, kısa süre sonra fenalaştı. Çakmak gazını solumasının ardından epilepsi krizi geçirdiği belirtilen küçük çocuk, vatandaşlar tarafından kendi imkanlarıyla hastaneye götürüldü. Mustafa Ali Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇAKMAK GAZINI SOLUDUKTAN SONRA FENALAŞTI

Olay, dün Afyonkarahisar'ın Sahipata Mahallesi'nde bulunan yerel bir markette meydana geldi. 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı, market içerisinde bulunan çakmak gazı tüpüyle oynadığı sırada gazı soludu. Çakmak gazını solumasının ardından küçük çocukta kısa süre içerisinde fenalaşma meydana geldi. İddiaya göre epilepsi krizi geçiren Mustafa Ali Avcı'nın hareketsiz kaldığını gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

VATANDAŞLAR KENDİ İMKANLARIYLA HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaşanan olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, küçük Mustafa Ali'yi kendi imkanlarıyla hastaneye götürdü. Hastanede sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen 7 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölüm haberi ailesi ve yakınları başta olmak üzere olaydan haberdar olanları yasa boğdu.

CENAZESİ BAŞÖREN KÖYÜNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Mustafa Ali Avcı'nın cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. 7 yaşındaki Mustafa Ali Avcı, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Başören köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.